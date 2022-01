AEW | Nessuna frattura per Rey Fenix | “solo” una brutta lussazione al gomito

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Come vi abbiamo riportato, ieri notte a Dynamite, Reyè stato protagonista di unacaduta durante il match valido per i titoli di coppia tra i Lucha Brothers e i Jurassic Express. Il messicano è caduto malamente durante uno spot con i tavoli con il suoche subito una vistosa ed innaturale torsione. Al termine dello showè stato portato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie con le prime notizie che parlavano di una rottura delin due punti. Arrivano ora notizie incoraggianti per quanto riguarda l’entità dell’infortunio.Le prime indiscrezioni in circolazione riguardanti l’infortunio patito da Reyieri notte non lasciavano spazio all’ottimismo; si è parlato di una ...

