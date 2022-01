“Voglio essere io a dirvelo”. Fedez, l’annuncio social arrivato poco fa: sorride dopo giorni difficili (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Qualche giorno fa Chiara Ferragni ha superato il Covid: l’imprenditrice si è negativizzata dopo aver contratto il virus ed è potuta tornare alla vita di tutti i giorni, dopo giornate di isolamento in casa. Ha dato su Instagram l’annuncio: “Ottime notizie, sono negativa, sono passati otto giorni da quando sono risultata positiva quindi con le nuove regole potevo fare un tampone e vedere” ha detto Ferragni ai 25 milioni di follower che ogni giorno seguono le sue avventure. E ha spiegato: “Era già da due giorni che sembravo negativa e poi il tampone ufficiale ha confermato, mentre Fedez è ancora positivo, quindi credo, spero che sia una questione di giorni”. Per la prima uscita post Covid Chiara Ferragni ha incontrato alcuni amici per un pranzo a ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Qualche giorno fa Chiara Ferragni ha superato il Covid: l’imprenditrice si è negativizzataaver contratto il virus ed è potuta tornare alla vita di tutti igiornate di isolamento in casa. Ha dato su Instagram: “Ottime notizie, sono negativa, sono passati ottoda quando sono risultata positiva quindi con le nuove regole potevo fare un tampone e vedere” ha detto Ferragni ai 25 milioni di follower che ogni giorno seguono le sue avventure. E ha spiegato: “Era già da dueche sembravo negativa e poi il tampone ufficiale ha confermato, mentreè ancora positivo, quindi credo, spero che sia una questione di”. Per la prima uscita post Covid Chiara Ferragni ha incontrato alcuni amici per un pranzo a ...

