Trovato cadavere a Trieste Potrebbe essere Liliana

Un cadavere è stato Trovato in un'area boschiva del parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni di Trieste. A quanto si apprende si tratterebbe del corpo di una donna ed è stato Trovato in due sacchi neri. Il parco si trova nello stesso rione in cui abita Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre. Non è stata ancora confermata l'identità della vittima. A quanto si apprende, ricerche in quest'area erano iniziate verso le 14. Vi hanno preso parte i vigili del fuoco, polizia, carabinieri, guardia di finanza e corpo forestale. Il cadavere sarebbe stato Trovato in posizione fetale dai Vigili del fuoco. Il corpo si trovava in un'area boschiva a circa 50 metri dalla strada. Il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, è giunto ...

