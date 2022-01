Spagna:vento ribalta castello gonfiabile, muore bimba 8 anni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una bimba di 8 anni è morta in Spagna per il ribaltamento del castello gonfiabile su cui giocava dovuto a una forte raffica di vento. Lo riferisce El Pais. Una tragedia simile a quella avvenuta due ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Unadi 8è morta inper ilmento delsu cui giocava dovuto a una forte raffica di. Lo riferisce El Pais. Una tragedia simile a quella avvenuta due ...

