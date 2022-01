Sinner-Safiullin, ATP Cup 2022: orario d’inizio, tv, programma in chiaro, streaming. Si gioca a mezzanotte! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Girone B dell’ATP Cup 2022 di tennis, torneo che si concluderà a Sydney domenica 9 gennaio, vedrà disputarsi il match tra Italia e Russia giovedì 6 gennaio 2022 alla mezzanotte ora italiana: ad aprire il programma sarà la sfida tra i numeri 2, ovvero Jannik Sinner e Roman Safiullin. LA DIRETTA LIVE DI Sinner-Safiullin LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV Seguirà il confronto tra i due numeri 1, che si sfideranno nel secondo singolare, ovvero Matteo Berrettini e Daniil Medvedeev. A chiudere si giocherà il doppio. Le sfide saranno trasmesse in diretta tv su SuperTennis TV ed in differita alle 21.00 su Sky Sport Tennis, in diretta streaming su supertennis.tv ed in differita alle 21.00 su Sky Go e Now. La diretta live testuale di Italia-Russia sarà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Girone B dell’ATP Cupdi tennis, torneo che si concluderà a Sydney domenica 9 gennaio, vedrà disputarsi il match tra Italia e Russia giovedì 6 gennaioalla mezzanotte ora italiana: ad aprire ilsarà la sfida tra i numeri 2, ovvero Jannike Roman. LA DIRETTA LIVE DILA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MEDVEDEV Seguirà il confronto tra i due numeri 1, che si sfideranno nel secondo singolare, ovvero Matteo Berrettini e Daniil Medvedeev. A chiudere si giocherà il doppio. Le sfide saranno trasmesse in diretta tv su SuperTennis TV ed in differita alle 21.00 su Sky Sport Tennis, in direttasu supertennis.tv ed in differita alle 21.00 su Sky Go e Now. La diretta live testuale di Italia-Russia sarà ...

