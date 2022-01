Sci di fondo: cancellata la tappa di Coppa del Mondo a Les Rousses, in Francia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La FIS comunica che, a seguito dell’incremento dei contagi a causa della variante Omicron in Francia, con oltre 250.000 casi in un solo giorno, sono state cancellate le gare della tappa francese di Les Rousses valevoli per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2021/2022. Le gare, in programma dal prossimo 14 al 16 gennaio, non verranno recuperate prima dei Giochi Olimpici invernali di Pechino, pertanto, l’unico appuntamento prima della kermesse olimpica sarà quello di Planica, in Slovenia, dei prossimi 22 e 23 gennaio. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La FIS comunica che, a seguito dell’incremento dei contagi a causa della variante Omicron in, con oltre 250.000 casi in un solo giorno, sono state cancellate le gare dellafrancese di Lesvalevoli per ladeldi sci di2021/2022. Le gare, in programma dal prossimo 14 al 16 gennaio, non verranno recuperate prima dei Giochi Olimpici invernali di Pechino, pertanto, l’unico appuntamento prima della kermesse olimpica sarà quello di Planica, in Slovenia, dei prossimi 22 e 23 gennaio. SportFace.

