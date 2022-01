Sci alpino | cancellato lo slalom di Zagabria | cosa è successo Si recupera domani | definiti programma e orari

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 16.30. Non si è aspettata la riunione delle ore 20.00, gli organizzatori hanno comunicato la loro decisione con largo anticipo. Lodiverràto(giovedì 6 gennaio), adottando il seguente: prima manche alle ore 13.00, seconda manche alle ore 16.10. —- Lomaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci, è statoa causa delle problematiche condizioni della neve. Le condizioni della pista erano inadatte per disputare due manche regolari: le temperature sono molto elevate (siamo sopra ai 10 °C), il manto nevoso non avrebbe retto al passaggio di più atleti e, inoltre, anche un forte vento e la nebbia hanno iniziato a fare capolino ...