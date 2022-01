Samsung avrà nei nuovi Smart TV la “NFT Aggregation Platform” per visualizzare le opere direttamente sul vostro schermo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ci voleva un po’ “di pepe in più”, così l’azienda coreana ha pensato di inserire sui suoi televisori una piattaforma che permette di acquistare gli NFT. TV Samsung con NFT, 04/01/2022 – ComputerMagazine.itVisto che NFT è stata la parola chiave del 2021, ecco come le aziende mettono in pratica le loro capacità per stare al passo con l’evoluzione tecnologica. Come spesso accade, Samsung è in prima linea, inserendo una novità nei software dei suoi Smart TV. I cosiddetti Non-Fungible Tokens sono stati molto discussi durante lo scorso anno, dato il valore che hanno e che possono acquisire nel tempo. Sono certificati di proprietà su opere digitali che mantengono la propria unicità solo se il venditore vende tale opera una sola volta. Un’opera digitale, diversamente da quella materiale, dunque, accresce la ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ci voleva un po’ “di pepe in più”, così l’azienda coreana ha pensato di inserire sui suoi televisori una piattaforma che permette di acquistare gli NFT. TVcon NFT, 04/01/2022 – ComputerMagazine.itVisto che NFT è stata la parola chiave del 2021, ecco come le aziende mettono in pratica le loro capacità per stare al passo con l’evoluzione tecnologica. Come spesso accade,è in prima linea, inserendo una novità nei software dei suoiTV. I cosiddetti Non-Fungible Tokens sono stati molto discussi durante lo scorso anno, dato il valore che hanno e che possono acquisire nel tempo. Sono certificati di proprietà sudigitali che mantengono la propria unicità solo se il venditore vende tale opera una sola volta. Un’opera digitale, diversamente da quella materiale, dunque, accresce la ...

