Quirinale | l' ex M5S Ermellino | ' profilo Berlusconi incompatibile'

SalvatoreMerlo : Giuseppe Conte aveva auspicato una donna al Quirinale, quindi l’assemblea dei senatori M5s ha appena chiesto il bis di Mattarella ?? ????? ?? - DSantanche : Tav, Tap, Mes, mai con PD, mai con Renzi, mai con Berlusconi, mai più con la Lega, porti aperti, streaming, auto bl… - Adnkronos : 'Siamo il partito di maggioranza relativa e abbiamo un dovere di responsabilità e credibilità verso l'intero Paese'… - Alysea15 : RT @lucianocapone: Finalmente Riccardo Ricciardi, uno dei cinque vice di Giuseppe Conte, spiega con chiarezza la posizione del M5S sul Quir… - christianrocca : RT @lucianocapone: Finalmente Riccardo Ricciardi, uno dei cinque vice di Giuseppe Conte, spiega con chiarezza la posizione del M5S sul Quir… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale M5S

Pochi giorni fa, il presidente delsi era espresso per una donna al(una donna purchessia), ma giusto lunedì i senatori a 5 stelle hanno chiesto una fortissima riconferma di Sergio ...Così risponde all'Adnkronos la deputata exMaria Lapia, oggi nella componente 'Centro democratico' del Gruppo Misto, a chi le chiede se voterà per Silvio Berlusconi alRoma, 5 gen. "Nell'attuale scenario non esistono più visioni politiche, ideali, i singoli parlamentari ragionano di mera utilità personale e di migliore offerta ...Roma, 5 gen. "Se quello di Berlusconi è un nome votabile per me? No, per me no", taglia corto la deputata del Gruppo Misto Maria Laura Paxia, ex M5S, interpella ...