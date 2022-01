Qualcomm e Microsoft insieme per dar vita al metaverso (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Al Consumer Electronic Show in corso a Las Vegas, Qualcomm e Microsoft hanno annunciato l’avvio di una collaborazione per lo sviluppo di prodotti e servizi dedicati al metaverso. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> Perché il metaverso di Meta non è il vero metaverso L’idea di una piattaforma di realtà virtuale e aumentata per la comunicazione e il divertimento, snocciolata sul finire del 2021 da Mark Zuckerberg, ha acceso un nuovo interesse verso progetti nuovi ed esistenti dei big dell’hi-tech. Qualcomm e Microsoft collaboreranno in vario modo, a partire dalla fornitura di chip progettati appositamente per i prossimi occhialini e visori di realtà mista (mixed reality), costruiti sia da Microsoft che dai ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Al Consumer Electronic Show in corso a Las Vegas,hanno annunciato l’avvio di una collaborazione per lo sviluppo di prodotti e servizi dedicati al. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, sezione tecnologia. LEGGI ANCHE –> Perché ildi Meta non è il veroL’idea di una piattaforma di realtà virtuale e aumentata per la comunicazione e il divertimento, snocciolata sul finire del 2021 da Mark Zuckerberg, ha acceso un nuovo interesse verso progetti nuovi ed esistenti dei big dell’hi-tech.collaboreranno in vario modo, a partire dalla fornitura di chip progettati appositamente per i prossimi occhialini e visori di realtà mista (mixed reality), costruiti sia dache dai ...

Advertising

ansa_tecnologia : Qualcomm e Microsoft insieme per dare vita al metaverso. Prodotti e servizi condivisi per visori e occhialini dedic… - fisco24_info : Qualcomm e Microsoft insieme per dare vita al metaverso: Prodotti e servizi condivisi per visori e occhialini dedic… - puntotweet : Qualcomm lavora con Microsoft per chip dedicati all’AR - giornalettismo : Qualcomm e Microsoft hanno annunciato l'avvio di una collaborazione per lo sviluppo di prodotti e servizi dedicati… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Qualcomm e Microsoft insieme per dare vita al metaverso) è stato pubblicato su Carlo Maur… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcomm Microsoft Qualcomm lavora con Microsoft per chip dedicati all'AR Qualcomm e Microsoft: insieme per l'AR e il merverso Quello che, precisamente, intende fare Qualcomm in accoppiata con Microsoft è progettare dei chip dedicati in maniera specifica alla realtà ...

Notebook con chip Pluton: cosa sono e come funzionano Microsoft ha descritto Pluton come un chip che può essere integrato nelle CPU Intel, AMD e Qualcomm. Cos'è Pluton lo avevamo già spiegato in breve più di un anno fa e oggi il chip progettato da ...

Il metaverso di Qualcomm e Microsoft: al via la collaborazione per il futuro virtuale HDblog Qualcomm lavora con Microsoft per chip dedicati all'AR Qualcomm ha annunciato una collaborazione con Microsoft per realizzare chip dedicati specificamente alla realtà aumentata e al metaverso.

Notebook con chip Pluton: cosa sono e come funzionano Chip Pluton per la sicurezza del firmware e delle informazioni personali al debutto nei nuovi PC Lenovo ThinkPad con processore AMD Ryzen 6000.

: insieme per l'AR e il merverso Quello che, precisamente, intende farein accoppiata conè progettare dei chip dedicati in maniera specifica alla realtà ...ha descritto Pluton come un chip che può essere integrato nelle CPU Intel, AMD e. Cos'è Pluton lo avevamo già spiegato in breve più di un anno fa e oggi il chip progettato da ...Qualcomm ha annunciato una collaborazione con Microsoft per realizzare chip dedicati specificamente alla realtà aumentata e al metaverso.Chip Pluton per la sicurezza del firmware e delle informazioni personali al debutto nei nuovi PC Lenovo ThinkPad con processore AMD Ryzen 6000.