Qr code e confini blindati | la strategia «zero Covid» a Taiwan

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : code confini

Il Cittadino

Si cominciano a vedere sui giornali foto diagli hub vaccinali e stamattina leggo di Milano, ... Intanto che ci occupiamo di no vax con progressivo risentimento sino aidell'isteria ( ...Si cominciano a vedere sui giornali foto diagli hub vaccinali e stamattina leggo di Milano, ... Intanto che ci occupiamo di no vax con progressivo risentimento sino aidell'isteria ( ...È successo nel comune di Mariano Comense. Un uomo ha aspettato il proprio turno seduto sul tetto dell’automobile.Ancora lunghe code mercoledì al punto tamponi davanti all’ospedale Predabissi di Vizzolo, dove in tarda mattinata erano decine gli utenti in attesa, buona parte dei quali con bambini e ragazzini. È qu ...