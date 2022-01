Pure per andare in banca o dal parrucchiere Vaccino | green pass e scuola | l' ultima spiaggia per non chiudere

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Obbligo vaccinale e di superal lavoro per gli over 50. E non solo. La cabina di regia ha messo a punto la bozza del nuovo decreto, ora vagliata dal Consiglio dei ministri. Il certificato verde rafforzato, ricordiamo, viene rilasciato solo a guariti e vaccinati. Nello specifico, il nuovo provvedimento conterrebbe: obbligo di vaccinazione per gli over 50 che non lavorano (fino al 15 giugno) e obbligo di super, dal 15 febbraio, per tutti gli over 50 sui luoghi di lavoro pubblici e privati. Chi non lo avrà, come anticipa il Corriere della Sera, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potrà essere sospeso "per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi", rinnovabili fino al 31 marzo 2022. Nella bozza si leggeche tale obbligo varrebbe per tutti i ...