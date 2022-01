Principe Andrea, grande attesa per la decisione del giudice sulle sue sorti: spunta un accordo da 500 mila dollari per il silenzio di Virginia Giuffrè (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tutto ciò che poteva capitare al Principe Andrea per spezzare il cuore della madre è successo. E’ una regina sempre più sola, Elisabetta II: alla soglia dei 96 anni ha trascorso il suo primo Natale senza l’adorato consorte Filippo, sposato 73 anni fa, e in pochi giorni due delle sue storiche dame di compagnia sono mancate. Ma non solo: il figlio terzogenito è sotto accusa negli Stati Uniti con l’ipotesi di reato di aver fatto sesso con una minorenne nelle sue frequentazioni (il termine usato dai magistrati è “festini”) con Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida. Ora solo l’offensiva degli avvocati può impedire il via al processo e mitigare almeno in parte il dolore della monarca. E’ comunque uno choc per lei vedere il Principe Andrea Mountbatten-Windsor Duca di York difendersi con le unghie e con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tutto ciò che poteva capitare alper spezzare il cuore della madre è successo. E’ una regina sempre più sola, Elisabetta II: alla soglia dei 96 anni ha trascorso il suo primo Natale senza l’adorato consorte Filippo, sposato 73 anni fa, e in pochi giorni due delle sue storiche dame di compagnia sono mancate. Ma non solo: il figlio terzogenito è sotto accusa negli Stati Uniti con l’ipotesi di reato di aver fatto sesso con una minorenne nelle sue frequentazioni (il termine usato dai magistrati è “festini”) con Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida. Ora solo l’offensiva degli avvocati può impedire il via al processo e mitigare almeno in parte il dolore della monarca. E’ comunque uno choc per lei vedere ilMountbatten-Windsor Duca di York difendersi con le unghie e con i ...

