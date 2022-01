Papa Francesco: 'Le coppie hanno cani e gatti. E non vogliono più figli' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) 'Oggi la gente non vuole avere figli, almeno uno . E tante coppie non vogliono. Ma hanno due cani, due gatti. Sì, cani e gatti occupano il posto dei figli'. Lo ha denunciato il Papa parlando a braccio ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) 'Oggi la gente non vuole avere, almeno uno . E tantenon. Madue, due. Sì,occupano il posto dei'. Lo ha denunciato ilparlando a braccio ...

Advertising

repubblica : Vaticano, papa Francesco critica chi sceglie di non avere figli ma ha cani e gatti: 'Negare maternita' e paternita'… - vaticannews_it : #4gennaio Nel video della Rete Mondiale di Preghiera del Papa, l'intenzione scelta da #PapaFrancesco per gennaio: i… - trash_italiano : Capodanno 2019: cena, musica, famiglia, amici, dolci, giochi, brindisi Capodanno 2022: tutta la serata in rigoroso… - annacestmoi_ : Papa Francesco purtroppo parla - Rikjard76 : Quindi me pare de capì che #papa Francesco ha figli e non animali domestici. Hai capito er prete cit. -