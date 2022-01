Nuova variante Covid in Francia, Pregliasco: “No allarme, aspettiamo di capire cos’è” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Prima di preoccuparci per la Nuova variante del Covid individuata nel sud della Francia “aspettiamo di capire che cos’è, in questa fase ancora non si sa. Certo, il fatto che presenti più mutazioni rispetto a Omicron non è una cosa piacevole”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, sulla Nuova mutazione del virus denominata B.1.640.2. “Di varianti ne abbiamo censite tante, più di 900 – ricorda l’esperto – sono alcune variazioni sul tema, vediamo l’aspetto positivo: siamo in grado di individuarne anche grandi numeri, aspettiamo di capire”. Poi, sulle misure da adottare in Italia per arginare il dilagare dei contagi Covid, spiega: ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Prima di preoccuparci per ladelindividuata nel sud delladiche, in questa fase ancora non si sa. Certo, il fatto che presenti più mutazioni rispetto a Omicron non è una cosa piacevole”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente della Statale di Milano, sullamutazione del virus denominata B.1.640.2. “Di varianti ne abbiamo censite tante, più di 900 – ricorda l’esperto – sono alcune variazioni sul tema, vediamo l’aspetto positivo: siamo in grado di individuarne anche grandi numeri,di”. Poi, sulle misure da adottare in Italia per arginare il dilagare dei contagi, spiega: ...

Advertising

fanpage : È stata scoperta una nuova variante “super mutata” del coronavirus SARS-CoV-2 - Adnkronos : La #Francia ha scoperto una nuova variante: è una 'lontana parente' di #Omicron. #covid - fattoquotidiano : La nuova variante scoperta in Francia a inizio dicembre: di cosa parliamo e perché non è ancora tra quelle monitora… - CardelliAc : RT @GiovaQuez: Rasi: 'Con la variante omicron destinata a diventare predominante, i tamponi antigenici rapidi rischiano di diventare inutil… - emanuelmme1 : RT @Adnkronos: #Pregliasco: 'Di B.1.640.2 ancora sappiamo poco ma il fatto che presenti più mutazioni di #Omicron non è una cosa piacevole'… -