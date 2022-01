Milano: colpito in discoteca con calcio alla testa, identificato l'aggressore (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Milano, 5 gen. (Adnkronos) - La polizia ha eseguito un'ordinanza della misura cautelare dell'obbligo di dimora con prescrizioni e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, emessa dalla procura di Milano nei confronti di un 18enne ritenuto responsabile dell'aggressione compiuta ai danni di un 20enne, lo scorso ottobre, in un locale di via Pirelli. Le indagini della squadra Mobile di Milano sono iniziate dopo l'intervento dei poliziotti delle volanti che, lo scorso 9 ottobre, poco dopo le 5, avevano raggiunto il locale dove era stata segnalata un'aggressione: la vittima era a terra in stato di semi-coscienza, con frattura dell'osso temporale e un'emorragia cerebrale. L'aggressore, che lo aveva colpito con un calcio al volto, era poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022), 5 gen. (Adnkronos) - La polizia ha eseguito un'ordinanza della misura cautelare dell'obbligo di dimora con prescrizioni e dell'obbligo di presentazionepolizia giudiziaria, emessa dprocura dinei confronti di un 18enne ritenuto responsabile dell'aggressione compiuta ai danni di un 20enne, lo scorso ottobre, in un locale di via Pirelli. Le indagini della squadra Mobile disono iniziate dopo l'intervento dei poliziotti delle volanti che, lo scorso 9 ottobre, poco dopo le 5, avevano raggiunto il locale dove era stata segnalata un'aggressione: la vittima era a terra in stato di semi-coscienza, con frattura dell'osso temporale e un'emorragia cerebrale. L', che lo avevacon unal volto, era poi ...

