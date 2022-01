Milan, tre calciatori positivi al Coronavirus (Di giovedì 6 gennaio 2022) MilanO - " AC Milan comunica che , in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al Covid - 19. I giocatori stanno bene e seguiranno il periodo di quarantena ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 gennaio 2022)O - " ACcomunica che , in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultatial Covid - 19. I giocatori stanno bene e seguiranno il periodo di quarantena ...

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al… - PietroMazzara : ?? di #Mourinho in conferenza: “Tre anni fa la proprietà del #Milan mi voleva. Ci ho pensato tre giorni e ho detto no” - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A MILAN, TRE GIOCATORI POSITIVI AL COVID-19 Squadra sottoposta a tamponi domani come protocollo Ats… - GonzaInterista : RT @AmalaTV_: ??#Mourinho: “Quando vedo come ha reagito #SanSiro, mi fa un piacere molto grande: tre anni fa la dirigenza del #Milan mi vole… - onlyrossoneri : RT @LouGirardiReal: Il #Milan oggi senza 5/6 titolari ha battuto una Roma al completo con tre gol e tre legni. Un risultato bugiardo che p… -