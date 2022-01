Juve Napoli, azzurri in partenza per Torino: volo in programma alle 18 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Juve Napoli: azzurri in direzione Torino! La formazione partenopea è pronta per volare alla volta del Piemonte Come riferito da Sky Sport, il Napoli, dopo aver lasciato lo Stadio Diego Armando Maradona in pullman, è pronto per partire per la trasferta di Torino contro la Juve, in programma domani all’Allianz Stadium. Gli azzurri, che hanno ricevuto il via libera dall’Asl Napoli 1, o sono pronti ad imbarcarsi con un charter in partenza da Capododichino. volo programmato alle 18 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022)in direzione! La formazione partenopea è pronta per volare alla volta del Piemonte Come riferito da Sky Sport, il, dopo aver lasciato lo Stadio Diego Armando Maradona in pullman, è pronto per partire per la trasferta dicontro la, indomani all’Allianz Stadium. Gli, che hanno ricevuto il via libera dall’Asl1, o sono pronti ad imbarcarsi con un charter inda Capododichino.to18 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AlfredoPedulla : #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve-#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi… - Gazzetta_it : Juve-Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino - mirkocalemme : Il timing della firma di #Insigne è stato pessimo (pessimo!), ma i tifosi del #Napoli che esultano per il suo addio… - Anakond78398599 : @sscnapoli Mi ricorda la Juve nella partita giocata a Napoli - NapoliCM : ???? Convocati Juve Napoli: aggregati cinque Primavera, la lista azzurra ??? -