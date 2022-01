Israele, ai vaccinati basterà un test fai da te per uscire dalla quarantena (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I vaccinati israeliani potranno uscire dall’isolamento con un test fai da te negativo. Israele ha deciso di adottare questa nuova strategia di auto-monitoraggio per alleviare la pressione sul sistema di tracciamento, aumentata alla luce del continuo aumento delle infezioni da Coronavirus e della conseguente richiesta maggiore di tamponi. La novità è stata annunciata oggi, 5 gennaio, dal ministro della Sanità Nitzan Horowitz, e riguarderà la popolazione vaccinata, sana e under 60. A partire da venerdì 7 gennaio, chi di loro è entrato in contatto con persone positive potrà evitare lunghe file e eseguire un test rapido a casa. I test molecolari saranno riservati solo alla popolazione sintomatica ad alto rischio (over 60 e persone con fragilità). «Ci stiamo adattando alla nuova ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Iisraeliani potrannodall’isolamento con unfai da te negativo.ha deciso di adottare questa nuova strategia di auto-monitoraggio per alleviare la pressione sul sistema di tracciamento, aumentata alla luce del continuo aumento delle infezioni da Coronavirus e della conseguente richiesta maggiore di tamponi. La novità è stata annunciata oggi, 5 gennaio, dal ministro della Sanità Nitzan Horowitz, e riguarderà la popolazione vaccinata, sana e under 60. A partire da venerdì 7 gennaio, chi di loro è entrato in contatto con persone positive potrà evitare lunghe file e eseguire unrapido a casa. Imolecolari saranno riservati solo alla popolazione sintomatica ad alto rischio (over 60 e persone con fragilità). «Ci stiamo adattando alla nuova ...

