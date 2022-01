Insigne scelta di vita: si muove anche il vice presidente della MLS (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I dirigenti del Toronto, il vicepresidente della MLS, Lorenzo Insigne ed i suoi familiari e gli agenti del calciatori: questi i componenti della cena di Roma. Il giocatore a meno di 48 ore da Juve-Napoli ha deciso che era giusto pensare immediatamente al futuro, senza poter attendere oltre. Così Insigne nella serata del 4 gennaio è stato ripreso a Roma mentre cenava all’hotel St. Regis a poca distanza dalla stazione Termini. Una giornata intensa e ricca, sotto tutti i punti di vista. Insigne ha trovato l’accordo con il Toronto: quattro anni di contratto più opzione per il quinto, porterà a casa circa 7,5 milioni di euro netti a stagione, più bonus di 4,5 milioni di euro ogni stagione a seconda degli obiettivi raggiunti. Insigne: cambio di ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I dirigenti del Toronto, ilMLS, Lorenzoed i suoi familiari e gli agenti del calciatori: questi i componenticena di Roma. Il giocatore a meno di 48 ore da Juve-Napoli ha deciso che era giusto pensare immediatamente al futuro, senza poter attendere oltre. Cosìnella serata del 4 gennaio è stato ripreso a Roma mentre cenava all’hotel St. Regis a poca distanza dalla stazione Termini. Una giornata intensa e ricca, sotto tutti i punti di vista.ha trovato l’accordo con il Toronto: quattro anni di contratto più opzione per il quinto, porterà a casa circa 7,5 milioni di euro netti a stagione, più bonus di 4,5 milioni di euro ogni stagione a seconda degli obiettivi raggiunti.: cambio di ...

Advertising

mirkocalemme : Comprendo la sua scelta, ma il finale della storia tra #Insigne e il #Napoli è, a dir poco, triste. Lo furono anche… - enzoacunzo : RT @BrunoGalvan85: Della vicenda #Insigne non condanno la scelta ma la tempistica. A due giorni da Juve-Napoli, con tanto di champagne, non… - napolipiucom : Insigne scelta di vita: si muove anche il vice presidente della MLS #CalcioNapoli #Insigne #napoli… - pombo1976 : Rinnego costui, non per la scelta, legittima, quanto per i modi e i tempi...potevi evitare di fare lo smargiasso tu… - gamonapoli : La narrazione di regime ci vuole imporre che la scelta è stata di Insigne che per soldi ha lasciato il calcio che c… -