In un comune piacentino è ' Vietato ammalarsi' | ecco cosa dice l' ordinanza provocatoria del sindaco

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'firmata deldel piccolodi Ferriere , in provincia di Piacenza, Carlotta Oppizziche ènei giorni in cui non c'è guardia medica. Ai ...

Secondo il quotidiano Libertà, la 'sospensione' della guardia medica ha interessato anche il vicinodi Ottone, in alta Valtrebbia. Entrambi i sindaci stanno incalzando l'azienda sanitaria per ...È il contenuto di una singolare e provocatoria ordinanza firmata martedì da Carlotta Opizzi , sindaco di Ferriere, piccoloappenninico dell'alta Valnure, nel. Paese al quale, ...Il sindaco di Ferriere, Carlotta Oppizzi, "ordina" ai cittadini "di porre in essere ogni attenzione al fine di evitare di avere necessità" della guardia medica, il cui servizio è stato revocato dall'A ...“Ordine” ai cittadini “di porre in essere ogni attenzione al fine di evitare di avere necessita’ del medico”. “A Ottone oggi contiamo 15 contagi da Covid” spiega il sindaco di Ottone Federico Beccia.