Il Valzer dei piloti in MotoGP

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il mondiale 2022 dicomincerà fra due mesi. In questo arco di tempo i vari Team dovranno concentrarsi sui contratti dei propri, soprattutto sul rinnovo delle scadenze, anche in previsione futura: si pensa già al 2023. Ildeidella classe regina è molto movimentato! È morto Kevin Kalkhoven: l’uomo della ChampCar : quali le parole di Pernat? Nonostante il mondiale 2022 dinon sia ancora cominciato, i vari Team pensano già al 2023 e anche agli anni seguenti. Potrebbe sembrare troppo presto in termini di tempistiche ma ragionando in termini contrattuali, il futuro è dietro l’angolo. Sono diversi iin scadenza e le i manager devono organizzarsi per confermarli o guardare altrove. Uno dei dirigenti della classe regina delle due ruote, ...