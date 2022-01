Gli stranieri incantano il Lemon Bowl: Paun, Kovacevic e Montebello in finale. Silenziosa ed efficace: Iozzi c’è (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Giunge al termine la giornata di semifinali del Lemon Bowl 2022. La 38esima edizione del prestigioso torneo nazionale a partecipazione straniera, in corso di svolgimento sui campi romani del Salaria Sport Village, sta registrando le travolgenti prestazioni degli atleti provenienti dall’estero. Ben cinque dei dodici finalisti delle categorie under 10, 12 e 14, rappresentano infatti una nazione straniera. Tre di loro: Patrick Paun (USA), Tea Kovacevic (Bosnia Erzegovina) ed Emma Montebello (Malta), non hanno legami con il nostro Paese; al contrario, Camilla Castracani (USA) e Giulia Luchetti (Slovacchia), hanno il passaporto italiano. Il forte vento ha condizionato la giornata, ma non lo spettacolo: i semifinalisti si sono adattati rapidamente alle condizioni sfavorevoli offrendo il loro miglior ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Giunge al termine la giornata di semifinali del2022. La 38esima edizione del prestigioso torneo nazionale a partecipazione straniera, in corso di svolgimento sui campi romani del Salaria Sport Village, sta registrando le travolgenti prestazioni degli atleti provenienti dall’estero. Ben cinque dei dodici finalisti delle categorie under 10, 12 e 14, rappresentano infatti una nazione straniera. Tre di loro: Patrick(USA), Tea(Bosnia Erzegovina) ed Emma(Malta), non hanno legami con il nostro Paese; al contrario, Camilla Castracani (USA) e Giulia Luchetti (Slovacchia), hanno il passaporto italiano. Il forte vento ha condizionato la giornata, ma non lo spettacolo: i semifinalisti si sono adattati rapidamente alle condizioni sfavorevoli offrendo il loro miglior ...

Advertising

CarloCalenda : Gli ?@UffiziGalleries? sono il Museo meglio allestito e organizzato tra i grandi musei italiani. E ogni volta che c… - Radio1Rai : ??#Covid Tutti positivi i passeggeri (circa 150) della nave da crociera #Msc Grandiosa arrivata in porto a Genova da… - RaiNews : Il governo finlandese ha deciso di vietare l'ingresso nel Paese a tutti gli stranieri non vaccinati, da oggi e fino… - _SarCaustic : @Carla05_15_50 @CasparStirner @Adnkronos Pensare che davvero, oltre ad aver 'alfabetizzato' gli italiani, è - era… - Testament73 : RT @arnth_velturu: @dottorbarbieri No aspetti: tutti gli atleti stranieri, appena scesi dall'aereo, verranno prelevati da un autobus milita… -