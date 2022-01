Gf Vip, Alfonso Signorini non si trattiene più e sbotta contro i concorrenti: “In tre anni è la prima volta che mi capita” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Alfonso Signorini contro i concorrenti del Gf Vip, non si trattiene e sbotta durante le nomination: “Questa è la prima volta che mi capita”. Una puntata super scoppiettante quella del Grande Fratello Vip, di lunedì 3 gennaio. La diretta si è aperta con lo scontro tra le principesse e Katia Ricciarelli con Manila Nazzaro. Sono L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 5 gennaio 2022)del Gf Vip, non sidurante le nomination: “Questa è lache mi”. Una puntata super scoppiettante quella del Grande Fratello Vip, di lunedì 3 gennaio. La diretta si è aperta con lo stra le principesse e Katia Ricciarelli con Manila Nazzaro. Sono L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Maximilian722 : @grandefratello Autori GFVIP Alfonso Signorini spero che lunedì in diretta prendete provindimenti dei vip,non si p… - CronacaSocial : GF Vip: Alfonso Signorini va su tutte le furie e in diretta, chiede agli autori, un provvedimenti disciplinari cont… - VelvetMagIta : #GFvip, gli sponsor abbandonano? Alfonso Signorini tace, ma il web mormora #gfvip6 #VelvetMag #Velvet - infoitcultura : Alfonso Signorini anticipa la puntata del GF Vip e richiama Laura Freddi - Silva10132479 : Alfonso VIA! COME MAI 95% VIP SONO DI SUD? A SOPRA TUTTO MADE DI NAPOLI! PUOI ABRONSATISSIMIsono come clu, clus cla… -