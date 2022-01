GF Vip 6 | peggiorano le condizioni di Manuel Bortuzzo | “Va malissimo”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Quando si è diffusa la notizia dell’uscita imminente didalla Casa del Grande Fratello Vip 6, annunciata da lui stesso ad alcuni coinquilini, si è subito pensato che fosse una cosa già decisa, nonché una precisa scelta del nuotatore. In realtà non è così ed è stato lo stesso papà di, il signor Franco, a dichiararlo nel corso di un’intervista nella quale ha detto chiaramente chenon sta bene. GF Vip, anticipata la puntata: sponsor in rivolta, su Twitter spopola #fuorikatia La nuova puntata del Grande Fratello Vip è stata anticipata a questa settimana e i motivi sono del tutto inaspettati GF Vip,non sta bene: l’uscita è necessaria Le ...