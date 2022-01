Fuorigrotta e rione Traiano | controlli dei Carabinieri | trovate 2 pistole

Advertising

Pistole e proiettili sono stati trovati e sequestrati nel corso dei controlli a tappeto dei Carabinieri nei quartieriTraiano, zona occidentale di Napoli. I posti di controllo e le perquisizioni sono stati svolti con il supporto del Reggimento Campania e delle aliquote di pronto intervento lungo ......di Bagnoli nel quartiere. Posti di controllo e perquisizioni lungo le strade più sensibili, negli ultimi giorni al centro di fatti di sangue. Via Caio Duilio, via Campegna e il...Controlli a tappeto dei Carabinieri della compagnia di Bagnoli nel quartiere Fuorigrotta e nel rione Traiano a Napoli. Via Caio Duilio, via Campegna e i rioni ...Controlli dei carabinieri a Fuorigrotta, nel rione Lauro e al Rione Traino teatro: trovate una pistola e un revolver oltre a numerosi proiettili. Controllate 111 persone tra cui 52 pregiudicati ...