Ex tronista di Uomini e Donne al pronto soccorso: apprensione tra i fan (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Disavventura per un ex tronista di Uomini e Donne durante la notte di Capodanno. Andiamo a vedere cosa gli è successo durante i festeggiamenti. Qualche giorno fa un ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo in felicità. Stiamo parlando di Joele Milan, che però poche ore fa ha vissuto L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Disavventura per un exdidurante la notte di Capodanno. Andiamo a vedere cosa gli è successo durante i festeggiamenti. Qualche giorno fa un exdiha scelto di festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo in felicità. Stiamo parlando di Joele Milan, che però poche ore fa ha vissuto L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

MarcoBernardel2 : @StefanoScardin2 @LeonettiFrank Icardi va bene come tronista a “ Uomini e donne”. - LuisaV77427737 : @AntonioMaran2 @GrandeFratello Ha fatto uomini e donne era tronista e temptation due programmi di Mediaset se non… - zazoomblog : Uomini e Donne è un momento difficile per l’ex tronista: che amarezza! - #Uomini #Donne #momento #difficile - infoitcultura : Uomini e donne, l’ex tronista sta male: c’è preoccupazione per le sue condizioni - infoitcultura : Uomini e Donne, brutto inizio per l'ex tronista: l'amaro sfogo gela i fan -