Donate 8 pompe di infusione alla Cittadella della Carità

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Reparto di Cardiologia di Arca HospitalFondazioneha ricevuto da EPS Spa, del Gruppo GADA, la donazione di 8diche migliorano la qualità dell’assistenza fornita dal personale sanitariostruttura. Grazie allericevute, infatti, sarà più semplice dosare la giusta quantità di medicinali da perfondere ai pazienti ricoverati. “Siamo grati – afferma il Presidente Salvatore Sibilla –EPS per aver pensato a noi. E’ appena iniziato un nuovo anno e prevediamo che anche il 2022 non sarà semplice, dal punto di vista delle direttive di accesso al Reparto, a causapandemia Covid-19 che ancora non riusciamo a lasciarci alle spalle. Per questo ...