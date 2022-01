Domanda assegno unico figli: come farla, quali sono gli importi. Video tutorial Inps (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dal 1 gennaio è possibile presentare Domanda per ottenere l'assegno unico e universale per i figli. L'Inps ha realizzato un Video tutorial per supportare le famiglie nella compilazione della Domanda. L’assegno dello Stato accompagnerà i figli dal settimo mese di gravidanza e oltre la maggiore età, fino a 21 anni, a patto che i ragazzi studino, facciano tirocini con redditi minimi o siano impegnati nel servizio civile universale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dal 1 gennaio è possibile presentareper ottenere l'e universale per i. L'ha realizzato unper supportare le famiglie nella compilazione della. L’dello Stato accompagnerà idal settimo mese di gravidanza e oltre la maggiore età, fino a 21 anni, a patto che i ragazzi studino, facciano tirocini con redditi minimi o siano impegnati nel servizio civile universale. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Ricordate di fare domanda! Avete sicuramente più bisogno voi di questi soldini che lo Stato Al via le domande per… - elenabonetti : Da oggi parte l’assegno unico e universale, qui le informazioni per fare domanda: - ItaliaViva : Nato da un'idea formulata durante la Leopolda 2019 l'Assegno Unico e Universale è il primo tassello del #FamilyAct,… - ale_diomai : @INPS_it salve ho presentato richiesta per assegno unico in assenza di ISEE, convinto che fosse oltre il limite mas… - ProDocente : Domanda assegno unico figli: come farla, quali sono gli importi. Video tutorial Inps -