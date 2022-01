Covid: obbligatorio l'uso delle ffp2 per entrare in ospedale di Siena (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Siena, 5 gen. - (Adnkronos) - obbligatorio indossare le mascherine ffp2 per entrare in ospedale. L'Aou Senese ribadisce questa misura precauzionale anticontagio per tutte le persone che accedono all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena per qualsiasi motivo. E' inoltre necessario effettuare sempre la sanificazione delle mani e mantenere la distanza di un metro da tutti i soggetti che si incontrano all'interno della struttura. È quanto previsto dalla direzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese in materia di prevenzione e precauzione in relazione all'attuale recrudescenza dei contagi da Covid-19. "Invitiamo tutti gli utenti a indossare la mascherina ffp2 in maniera corretta, coprendo quindi bocca e naso, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022), 5 gen. - (Adnkronos) -indossare le mascherineperin. L'Aou Senese ribadisce questa misura precauzionale anticontagio per tutte le persone che accedono all'Santa Maria alle Scotte diper qualsiasi motivo. E' inoltre necessario effettuare sempre la sanificazionemani e mantenere la distanza di un metro da tutti i soggetti che si incontrano all'interno della struttura. È quanto previsto dalla direzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese in materia di prevenzione e precauzione in relazione all'attuale recrudescenza dei contagi da-19. "Invitiamo tutti gli utenti a indossare la mascherinain maniera corretta, coprendo quindi bocca e naso, ...

