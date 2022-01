Covid: le goccioline infette restano sospese più del previsto aumentando il rischio contagio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Influenza o Covid è più facile essere contagiati in inverno che in estate. Questo a causa dell’umidità relativa che all’esterno è più alta in inverno che in estate. I modelli attualmente utilizzati (basati su studi degli anni ‘30 e ‘40 del ‘900) assegnano un alto rischio di contagio solo alle gocce grandi, ipotizzando che quelle piccole evaporino velocemente e presto scompaiano. Tuttavia, una ricerca internazionale condotta dalla Technische Universität di Vienna e dalle università di Padova e Udine dimostra che a causa dell’alta umidità dell’aria che emettiamo e dal vapore prodotto dalle stesse gocce che evaporano, anche le gocce piccole possono rimanere sospese in aria molto più a lungo, virtualmente ore. Inoltre, questo effetto è amplificato dall’elevata umidità invernale che rallenta ulteriormente l’evaporazione ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Influenza oè più facile essere contagiati in inverno che in estate. Questo a causa dell’umidità relativa che all’esterno è più alta in inverno che in estate. I modelli attualmente utilizzati (basati su studi degli anni ‘30 e ‘40 del ‘900) assegnano un altodisolo alle gocce grandi, ipotizzando che quelle piccole evaporino velocemente e presto scompaiano. Tuttavia, una ricerca internazionale condotta dalla Technische Universität di Vienna e dalle università di Padova e Udine dimostra che a causa dell’alta umidità dell’aria che emettiamo e dal vapore prodotto dalle stesse gocce che evaporano, anche le gocce piccole possono rimanerein aria molto più a lungo, virtualmente ore. Inoltre, questo effetto è amplificato dall’elevata umidità invernale che rallenta ulteriormente l’evaporazione ...

Advertising

udine20 : Covid: le goccioline infette restano sospese più del previsto aumentando il rischio contagio - - force_iam : @DarioMontanari3 @doppiavivi Spermatozoi a cavallo delle goccioline vaganti nell’aria in compagnia del COVID. - Cecy57512526 : IL METRO NON È STATO RISPETTATO X IL COVID DOVREBBE ESSERE SQUALIFICATO NIENTE MASCHERINA NESSUNODEI 2, PARLAVANO… - Cecy57512526 : @Viperissima_ IL METRO NON È STATO RISPETTATO X IL COVID DOVREBBE ESSERE SQUALIFICATO NIENTE MASCHERINA NESSUNO DE… - orahounbelnick : Sapevo della distanza, ma cosa vuol dire contatto (conversazione) inferiore ai 15 minuti come indicazione per evita… -