Bologna | i positivi al Covid salgono a otto

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dopo i quattroemersi nei giorni scorsi (Aaron Hickey, Marco Molla, Nicolas Viola e Nicolas Dominguez), ilne registra altri quattro. Il totale passa a 8. Anche la squadra di Mihajlovic, attesa dalla sfida di campionato contro l’Inter, è in difficoltà. Il comunicato ufficiale del club. “In seguito ai test effettuati è stata rilevata latà al-19 dei calciatori Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk e Emanuel Vignato. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare”. L'articolo ilNapolista.

Gary Medel © LaPresseIlè alle prese con casi in aumento ed è in grossa difficoltà. Dopo le quattro positività ...Tra le province con il maggior numero di nuovi casia quota 1.873, seguita da Rimini a 919, ... "Oggi nel Lazio su un totale di 112.373 tamponi, si registrano 9.377 nuovi casi(+3.763), ...Bologna, 5 gen. Altri quattro giocatori della Serie A sono risultati positivi al covid, sono giocatori del Bologna. Il club in una nota ha comunicato che "in se ...Bologna, 5 gennaio 2022 – Truppa decimata: il quinto giorno di gennaio, alla vigilia della sfida casalinga contro l'Inter, regala a Mihajlovic altre brutte notizie per quel che riguarda i contagi da C ...