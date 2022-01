"Berlusconi al Colle. In piazza per dire a no ai peones viola" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Fausto Sacco, imprenditore irpino ed esponente storico di Forza Italia, chiama in piazza il popolo anti Popolo viola: "Se qualcuno intende cancellare la democrazia, gli italiani silenziosi, ma liberi, facciano sentire la propria voce" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Fausto Sacco, imprenditore irpino ed esponente storico di Forza Italia, chiama inil popolo anti Popolo: "Se qualcuno intende cancellare la democrazia, gli italiani silenziosi, ma liberi, facciano sentire la propria voce"

Advertising

fattoquotidiano : 'Storia di B.', @marcotravaglio racconta a puntate l'epopea di Silvio Berlusconi, dagli esordi imprenditoriali di M… - ilriformista : La carta che si appresta a giocare #Conte sembra quella della disperazione: per il #Quirinale basta “una donna”, bu… - fattoquotidiano : #Berlusconi è pronto per l’auto-lancio presidenziale. Mentre l’appello del “Fatto” fa il record di firme, il Caiman… - robreg1 : RT @Pinucci63757977: A proposito di convergenze a Destra Letta,tramite zietto in FI,tenta l'inciucio per portare Amato al Colle che si sa… - DossenaGiovanna : RT @merely_my: Berlusconi: se vado io al Colle non si va alle urne Quindi si sta comprando il Colle? O diventa PdR o vanno tutti a casa? E… -