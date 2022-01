(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono arrivati nella mattinata odierna negli ospedali di Pordenone, Udine e Trieste i furgoni SDA, corriere di Poste Italiane, con ledeldestinato al Friuli Venezia Giulia. La consegna è avvenuta anche questa volta in collaborazione con l’Esercito italiano. I mezzi speciali di Sda, attrezzati con celle frigorifere, hanno consegnato nelle tre destinazioni finali un totale di 14 mila 800di(Pordenone 3 mila 700, Udine 5 mila 900, Trieste 5 mila 200).

Advertising

udine20 : Arrivate in FVG 14800 dosi di Vaccino Moderna - -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivate FVG

ilgazzettino.it

Nora Feruglio la prima nata innel 2022. Il primo vagito di una nuova vita in Friuli Venezia nel 2022 arriva dalla Carnia . È ... e già dalla serata del 30 sonole prime avvisaglie. Poi, ...In questa fase le schede progettuali che sonoall'Ats consentiranno di delineare la ... Il Caipensa a ristrutturare un bivacco e a sistemare due sentieri ; il Consorzio di promozione ...FVG - Dopo l’anticiclone africano che ha fatto trascorre un Capodanno un po’ più caldo del solito, in Friuli Venezia Giulia si registra un drastico cambiamento climatico. Se già i primi giorni del 202 ...Se la variante Omicron sembra meno “cattiva” sotto il profilo della gravità della malattia, il nuovo ceppo arrivato dal Sudafrica nasconde un’insidia subdola, capace ...