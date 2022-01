Apple dei record, è la prima a valere 3.000 miliardi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) NEW YORK – Apple dei record: l’azienda inizia il nuovo anno sotto i migliori auspici, correndo a Wall Street e arrivando a sfondare quota 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Si corona così la galoppata spinta dalla pandemia che l’ha vista protagonista insieme agli altri colossi tecnologici. Salendo sopra i 182,85 dollari per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Antitrust UE multa Google con 2,42 miliardi di euro Bitcoin record di nuovo sopra i 4.000 dollari USA: aumento del 62% in 10 giorni. Apple: in arrivo 20 mila posti di lavoro e nuovi campus Apple INC giornata da record di capitalizzazione, l’Italia va giù La Fed taglia i tassi ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) NEW YORK –dei: l’azienda inizia il nuovo anno sotto i migliori auspici, correndo a Wall Street e arrivando a sfondare quota 3.000di dollari di capitalizzazione di mercato. Si corona così la galoppata spinta dalla pandemia che l’ha vista protagonista insieme agli altri colossi tecnologici. Salendo sopra i 182,85 dollari per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Antitrust UE multa Google con 2,42di euro Bitcoindi nuovo sopra i 4.000 dollari USA: aumento del 62% in 10 giorni.: in arrivo 20 mila posti di lavoro e nuovi campusINC giornata dadi capitalizzazione, l’Italia va giù La Fed taglia i tassi ...

