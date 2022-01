Alaska, neonato abbandonato in una scatola con un bigliettino: 'Mia madre non voleva farlo' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) abbandonato in una scatola di cartone a Fairbanks, in Alaska . È quanto successo ad un neonato , accanto a cui è stata ritrovata anche una lettera con scritto: 'Mia madre è così triste a fare questo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 5 gennaio 2022)in unadi cartone a Fairbanks, in. È quanto successo ad un, accanto a cui è stata ritrovata anche una lettera con scritto: 'Miaè così triste a fare questo ...

Advertising

Cholula72 : RT @leggoit: Alaska, neonato abbandonato in una scatola con un bigliettino: «Mia madre non voleva farlo» - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Alaska, neonato abbandonato in una scatola con un bigliettino: «Mia madre non voleva farlo» - leggoit : Alaska, neonato abbandonato in una scatola con un bigliettino: «Mia madre non voleva farlo» - Borderline_24 : #Alaska, #Neonato abbandonato in una #Scatola: trovata anche una #Lettera - ilmetropolitan : ???? #Neonato #abbandonato in una scatola in #Alaska -