Vaccini: a Napoli centinaia in coda anche oggi negli hub (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – centinaia di persone anche oggi negli hub di vaccinazione contro il Covid a Napoli. Alla Mostra d'Oltremare molti cittadini sono stati presenti sin dall'alba per mettersi tra i primi in fila per la vaccinazione. Molte centinaia anche alla Fagianeria di Capodimonte e grande afflusso è stato registrato anche ai centri municipali delle Asl. Per ora l'Asl Napoli 1 sta valutando l'accesso dei vaccinandi, la maggior parte è per la terza dose del vaccino. Al momento non è stata ancora presa una decisione sulla riapertura di hub per le vaccinazioni che nella prima fase comprendevano anche l'Atitech di Capodichino e la Stazione Marittima di fronte a Piazza ...

