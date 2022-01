Usa, procuratore New York archivia accuse molestie sessuali a carico di Cuomo (Di martedì 4 gennaio 2022) Il procuratore distrettuale della contea di Albany, David Soares, ha deciso di archiviare le accuse di molestie sessuali rivolte nei confronti dell’ex governatore di New York Andrew Cuomo dalla sua ex assistente Brittany Commisso. I fatti risalgono al 2020 e le presunte molestie sarebbero avvenute nella villa dell’ex governatore. In una nota, Soares ha affermato che ”mentre molti hanno un’opinione riguardo alle accuse contro l’ex governatore, l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Albany è l’unico che ha l’onere di provare gli elementi di un reato oltre ogni ragionevole dubbio”. E ”dopo aver esaminato tutte le prove a nostra disposizione abbiamo concluso che non possiamo procedere con il processo. ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) Ildistrettuale della contea di Albany, David Soares, ha deciso dire ledirivolte nei confronti dell’ex governatore di NewAndrewdalla sua ex assistente Brittany Commisso. I fatti risalgono al 2020 e le presuntesarebbero avvenute nella villa dell’ex governatore. In una nota, Soares ha affermato che ”mentre molti hanno un’opinione riguardo allecontro l’ex governatore, l’ufficio deldistrettuale della contea di Albany è l’unico che ha l’onere di provare gli elementi di un reato oltre ogni ragionevole dubbio”. E ”dopo aver esaminato tutte le prove a nostra disposizione abbiamo concluso che non possiamo procedere con il processo. ...

