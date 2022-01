Ultime Notizie Roma del 04-01-2022 ore 16:10 (Di martedì 4 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il tema del rientro sarà al centro del confronto di oggi nella conferenza delle regioni un incontro tra il ministro Bianchi sindacati domani mercoledì 5 gennaio in consiglio dei ministri si discute sull’obbligo del linfa per tutti i lavoratori fonti di governo fai sapere che non ci sarà alcun slittamento di rientro scuola siglato l’accordo tra figliolo e le farmacie per le mascherine ffp2 al prezzo calmierato di €0,85 sono 68052 nuovi casi di coronavirus in Italia 140 decessi il tasso di positività e 15,3% complice anche il basso numero di temponi precettati salgono i ricoveri ordinari e le terapie Intensive il Regno Unito a far segnare altri 157758 contagi da covid sotto la spinta della variante omicron su altro milione e mezzo di test che erano invece ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 gennaio 2022)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il tema del rientro sarà al centro del confronto di oggi nella conferenza delle regioni un incontro tra il ministro Bianchi sindacati domani mercoledì 5 gennaio in consiglio dei ministri si discute sull’obbligo del linfa per tutti i lavoratori fonti di governo fai sapere che non ci sarà alcun slittamento di rientro scuola siglato l’accordo tra figliolo e le farmacie per le mascherine ffp2 al prezzo calmierato di €0,85 sono 68052 nuovi casi di coronavirus in Italia 140 decessi il tasso di positività e 15,3% complice anche il basso numero di temponi precettati salgono i ricoveri ordinari e le terapie Intensive il Regno Unito a far segnare altri 157758 contagi da covid sotto la spinta della variante omicron su altro milione e mezzo di test che erano invece ...

