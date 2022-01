Tom Holland e i problemi tecnici con la tuta da Spider-Man (Di martedì 4 gennaio 2022) Tom Holland ha interpretato il ruolo di Spider-Man in diversi film del Marvel Cinematic Universe e lo vedremo ancora. L’attore ora si sente a suo agio sul set, ma ai tempi di Spider-Man Homecoming (2017) non tutto filava liscio. In un’intervista con Jeremy Lynch su YouTube, Holland ha raccontato di un episodio imbarazzante in seguito alla telefonata di sua madre ai produttori. Tom Holland: andare in bagno con la tuta da Spider-Man “La voglia di andare in bagno indossando la tuta è sempre presente. Nel primo film, ricordo che abbiamo fatto una sequenza sul monumento a Washington e ho dovuto arrampicarmi su e giù per settimane intere. E fondamentalmente, non sono andato in bagno per tipo 11 ore o qualcosa del genere, ed ero disperato. Quando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Tomha interpretato il ruolo di-Man in diversi film del Marvel Cinematic Universe e lo vedremo ancora. L’attore ora si sente a suo agio sul set, ma ai tempi di-Man Homecoming (2017) non tutto filava liscio. In un’intervista con Jeremy Lynch su YouTube,ha raccontato di un episodio imbarazzante in seguito alla telefonata di sua madre ai produttori. Tom: andare in bagno con lada-Man “La voglia di andare in bagno indossando laè sempre presente. Nel primo film, ricordo che abbiamo fatto una sequenza sul monumento a Washington e ho dovuto arrampicarmi su e giù per settimane intere. E fondamentalmente, non sono andato in bagno per tipo 11 ore o qualcosa del genere, ed ero disperato. Quando ...

