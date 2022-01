Sara Daniele: la foto di un abbraccio con papà Pino a sette anni dalla scomparsa (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono passati sette anni da quel 4 gennaio 2015 in cui il mondo della musica perse Pino Daniele e Sara perse il suo papà. Per ricordarlo, la giovane figlia del celebre cantautore napoletano, ha postato su Instagram una foto bellissima. Vi raccomandiamo... Pino Daniele Alive, la mostra: a Napoli un esposizione multimediale sul cantante Lo scatto di un abbraccio tenerissimo padre figlia, che mette in evidenza lo splendido rapporto che loro due avevano. “La bambina nella foto ormai è cresciuta, ma dopo 7 anni non ha ancora lasciato quell’abbraccio. Non lo farò mai. Ti amo”, ha scritto Sara ... Leggi su diredonna (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono passatida quel 4 gennaio 2015 in cui il mondo della musica perseperse il suo. Per ricordarlo, la giovane figlia del celebre cantautore napoletano, ha postato su Instagram unabellissima. Vi raccomandiamo...Alive, la mostra: a Napoli un esposizione multimediale sul cantante Lo scatto di untenerissimo padre figlia, che mette in evidenza lo splendido rapporto che loro due avevano. “La bambina nellaormai è cresciuta, ma dopo 7non ha ancora lasciato quell’. Non lo farò mai. Ti amo”, ha scritto...

