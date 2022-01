Salernitana, tra le offerte rifiutati anche 40 mln in criptovalute (Di martedì 4 gennaio 2022) Il salvataggio dell’ultimo minuto firmato Danilo Iervolino ha permesso alla Salernitana di poter concludere la stagione in Serie A. Ma non tutti sono d’accordo: la società svizzera Pvam s.a., fiduciaria del fondo Global Pacific Capital Management, infatti va avanti per la sua strada ed ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno, come riportato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 4 gennaio 2022) Il salvataggio dell’ultimo minuto firmato Danilo Iervolino ha permesso alladi poter concludere la stagione in Serie A. Ma non tutti sono d’accordo: la società svizzera Pvam s.a., fiduciaria del fondo Global Pacific Capital Management, infatti va avanti per la sua strada ed ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Salerno, come riportato L'articolo

Advertising

_CalcioItaliano : RT @CalcioFinanza: Salernitana, tra le offerte rifiutati anche 40 milioni in criptovalute - sportli26181512 : #Governance #Notizie Salernitana, tra le offerte rifiutati anche 40 mln in criptovalute: Il salvataggio dell’ultimo… - CalcioFinanza : Salernitana, tra le offerte rifiutati anche 40 milioni in criptovalute - Vinc881 : @Fantacalcio Articolo senza senso, paragone tra 2 gare senza senso assoluto. La Salernitana ha 9 casi covid, a sten… - matteopinci : Chi voleva comprare la #Salernitana ? Tra le offerte, una in obbligazioni e una in criptovalute. I perché e le cons… -