Riaprire le scuole il 10 gennaio, Cottarelli: “Scelta difficile ma giustificata” (Di martedì 4 gennaio 2022) MILANO – “Sembra che il governo intenda mantenere la riapertura delle scuole al 10 gennaio. E’ una Scelta difficile, ma al momento è giustificata visto il danno che un rinvio creerebbe. La scuola è una priorità”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo Cottarelli (foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 4 gennaio 2022) MILANO – “Sembra che il governo intenda mantenere la riapertura delleal 10. E’ una, ma al momento èvisto il danno che un rinvio creerebbe. La scuola è una priorità”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica ed ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

stanzaselvaggia : Mi chiedo come sia possibile pensare di riaprire le scuole il 10, in una situazione epidemiologica del genere. Fini… - HuffPostItalia : Luca Zaia: 'Riaprire le scuole a febbraio non sarebbe una tragedia' - DantiNicola : Mantenendo la riapertura delle scuole al 10 gennaio il Governo fa una scelta giusta e ribalta quell'approccio sbagl… - Lopinionista : Riaprire le scuole il 10 gennaio, Cottarelli: 'Scelta difficile ma giustificata' - Italicuss : Con questi numeri riaprire le scuole lunedi' e'criminale. -