No vax e no Green Pass, 101 persone denunciate nel 2021 dalla Polizia Postale: attività illecite nei gruppi Telegram e sul web (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 101 le persone legate alla galassia dei movimenti no vax e no Green Pass denunciate nell’anno che si è appena concluso dalla Polizia Postale. Il dato emerge dal resoconto del monitoraggio eseguito nel 2021 in Rete, in particolare nei canali e nei gruppi delle varie piattaforme di comunicazione online, Telegram in primis. La grave emergenza socio-sanitaria, accompagnata dalle restrizioni introdotte dai decreti governativi per contrastare la diffusione del Covid, ha spinto le forze dell’ordine a rafforzare il controllo del web per individuare tempestivamente eventi, come le manifestazioni di piazza, non autorizzati: diverse le attività concluse su oltre 300 i canali di piattaforme di messaggistica e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 101 lelegate alla galassia dei movimenti no vax e nonell’anno che si è appena concluso. Il dato emerge dal resoconto del monitoraggio eseguito nelin Rete, in particolare nei canali e neidelle varie piattaforme di comunicazione online,in primis. La grave emergenza socio-sanitaria, accompagnata dalle restrizioni introdotte dai decreti governativi per contrastare la diffusione del Covid, ha spinto le forze dell’ordine a rafforzare il controllo del web per individuare tempestivamente eventi, come le manifestazioni di piazza, non autorizzati: diverse leconcluse su oltre 300 i canali di piattaforme di messaggistica e ...

Advertising

Corriere : Savino: «Sono tornato negativo, ma il green pass non funziona. Al bar mi trattano come un no vax» - sbonaccini : Il leader di Forza Nuova che fomentava le piazze No Vax e No Green Pass - Agenzia_Ansa : Fingeva di fare vaccini ai no vax, arrestato medico in Toscana. Indagine partita dalla segnalazione di una madre, p… - isolinafelice : RT @AlexBazzaro: I no vax sono così subdoli che riescono ad infettare telepaticamente delle navi da crociera di solo vaccinati e pure delle… - alburnico : NO VAX E NO GREEN PASS SONO DEMENTI E PERICOLOSI !!!!! -