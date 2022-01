L’Inter chiude per Onana: avvisato l’Ajax. Oggi le visite mediche (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Inter chiude l’affare André Onana Colpo in vista della prossima stagione per L’Inter. Secondo quanto riportato in France da L’Equipe, il club nerazzurro avrebbe avvisato l’Ajax della trattativa in corso per portare a Milano André Onana a parametro zero. Un passaggio burocratico importante che sbaraglia la concorrenza e che segna il primo colpo dei nerazzurri in vista della prossima stagione: il portiere camerunense raccoglierà l’eredità di Samir Handanovic. “Il 25enne camerunese ha ottenuto dai dirigenti dell’Ajax il permesso di recarsi in Italia proprio Oggi, martedì 4 gennaio, per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto con L’Inter, prima di tornare in ritiro ... Leggi su intermagazine (Di martedì 4 gennaio 2022)l’affare AndréColpo in vista della prossima stagione per. Secondo quanto riportato in France da L’Equipe, il club nerazzurro avrebbedella trattativa in corso per portare a Milano Andréa parametro zero. Un passaggio burocratico importante che sbaraglia la concorrenza e che segna il primo colpo dei nerazzurri in vista della prossima stagione: il portiere camerunense raccoglierà l’eredità di Samir Handanovic. “Il 25enne camerunese ha ottenuto dai dirigenti delil permesso di recarsi in Italia proprio, martedì 4 gennaio, per sottoporsi allee firmare il contratto con, prima di tornare in ritiro ...

