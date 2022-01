Lievitano i prezzi delle mascherine Ffp2 e il governo fissa il prezzo calmierato

(Di martedì 4 gennaio 2022) Il Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre, per evitare questi fenomeni ... ha invitato i cittadini a segnalareanomali alla mail:variazione@libero.it Si è inoltre ...

Ultime Notizie dalla rete : Lievitano prezzi

... nel frattempo, auspicando un prezzo massimo come avvenuto per le mascherine chirurgiche e prevedendo i rincari dovuti all'effetto del decreto di Natale, ha invitato i cittadini a segnalare...Oltre ai positivi,anche i ricoveri con sintomi, che passano a 10.089 da 8.381 della ... FFP2,CALMIERATI 'Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure ...E’ il caso di dirlo: mascherina quanto mi costi ancora ? Il forte incremento dell’utilizzo delle mascherine Ffp2 dovuto ai contagi decuplicati, ha fatto immediatamente aumentare il prezzo. Inoltre il ...La corsa ai tamponi non si ferma e i tempi per ottenere l’esito si dilatano. Entrano così in gioco i “privati” con i loro prezzi alle stelle, fino a 170 euro a tampone. Lav ...