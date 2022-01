La migrante morta assiderata dopo aver camminato scalza nella neve per poter scaldare le mani ai figli (Di martedì 4 gennaio 2022) Una terribile vicenda. Una tragedia figlia di quell’attualità che troppo spesso viene dimenticata e accantonata per dare precedenza a eventi più vicini. Ma la eco di quel che è successo pochi giorni prima di Natale sulla rotta tra l’Iran e la Turchia deve tornare a riaccendere i riflettori sul dramma di chi è costretto ad affrontare lunghi viaggi, su sentieri scoscesi e dimenticati, per cercare la salvezza e una vita nuova insieme alla sua famiglia. Perché c’è chi quella vita non potrà più averla, come successo alla migrante morta assiderata per proteggere i suoi figli dal freddo, dal gelo e dalle intemperie, per cercare una vita migliore lontano dall’Afghanistan. migrante morta assiderata per scaldare le ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Una terribile vicenda. Una tragediaa di quell’attualità che troppo spesso viene dimenticata e accantonata per dare precedenza a eventi più vicini. Ma la eco di quel che è successo pochi giorni prima di Natale sulla rotta tra l’Iran e la Turchia deve tornare a riaccendere i riflettori sul dramma di chi è costretto ad affrontare lunghi viaggi, su sentieri scoscesi e dimenticati, per cercare la salvezza e una vita nuova insieme alla sua famiglia. Perché c’è chi quella vita non potrà piùla, come successo allaper proteggere i suoidal freddo, dal gelo e dalle intemperie, per cercare una vita migliore lontano dall’Afghanistan.perle ...

Advertising

Avvenire_Nei : Senza calze per scaldare i figli, migrante afghana assiderata tra Turchia e Iran - tommazz79 : RT @francofontana43: Senza calze per scaldare i figli: migrante afghana assiderata tra Turchia e Iran La donna, sorpresa da una tempesta di… - MutiCarla : RT @francofontana43: Senza calze per scaldare i figli: migrante afghana assiderata tra Turchia e Iran La donna, sorpresa da una tempesta di… - mp_0911_ : RT @francofontana43: Senza calze per scaldare i figli: migrante afghana assiderata tra Turchia e Iran La donna, sorpresa da una tempesta di… - chiccaditarant1 : RT @francofontana43: Senza calze per scaldare i figli: migrante afghana assiderata tra Turchia e Iran La donna, sorpresa da una tempesta di… -