GfVip, 'sta a gambe…' Katia offende in dialetto Lulù? La frase che fa arrabbiare gli utenti (Di martedì 4 gennaio 2022) Sta montando la polemica per quanto detto al GF Vip da Katia Ricciarelli, che offende Lulù Selassié di continuo. Stavolta, però, la soprano sembra avere superato ogni limite, al punto da aver scatenato il popolo del web. Cosa starà mai succedendo nella casa più spiata d'Italia? LEGGI ANCHE: — GF Vip, alcuni sponsor si sono ritirati? Katia preoccupata per quello che sta succedendo in casa Katia Ricciarelli inveisce contro Lulù Selassié al GF Vip e la offende in maniera pesante in dialetto veneto facendo montare subito la rabbia dei telespettatori del reality show di casa Mediaset.

