GF VIP 6, provvedimenti in vista! Il Grande Fratello anticipa la seconda puntata del 2022 (Di martedì 4 gennaio 2022) La seconda puntata del 2022 del Grande Fratello Vip non andrà in onda lunedì 10 Gennaio, Ecco quando sarà il serale a sorpresa del reality A seguito degli avvenimenti della puntata di lunedì 3 gennaio e degli ultimi scontri avvenuti all'interno del loft di Cinecittà, il Grande Fratello decide di anticipare la seconda puntata del 2022 a venerdì 7 Gennaio. Come già dichiarato dal conduttore Alfonso Signorini, è necessario prendere provvedimenti in merito al comportamento dei concorrenti, a detta del direttore di Chi "maleducati e irrispettosi non solo nei riguardi degli addetti ai lavori ma, soprattutto, del pubblico a casa". Nelle ultime ore, inoltre, la situazione ...

Angelo09071964 : @GrandeFratello Che spettacolo indecente! Che campioni di esempi positivi! E questi sarebbero i cosiddetti vip che… - loris30999 : RT @AntoFerrantePD: Il caso #Djokovic conferma che neanche una pandemia riesce a farci capire che per il virus non esistono vip e comuni mo… - AntoFerrantePD : Il caso #Djokovic conferma che neanche una pandemia riesce a farci capire che per il virus non esistono vip e comun… - guarluc : - GRANDE FRATELLO VIP - INORRIDISCO ALLE BASSE INSINUAZIONI DI URTIS CONTRO MIRIANA!! Se la cultura genera quest… - infoitcultura : Gf Vip, Signorini su tutte le furie contro i vipponi: «Se la produzione non prende provvedimenti me ne vado» -