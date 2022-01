Dove sta andando il Napoli? (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ok, Lorenzo è andato.Ok, è un altro campionato compromesso tra infortuni e Covid.Ma è anche il caso di guardare un po’ oltre, a ciò che resta, a ciò che sarà. Una domanda nasce spontanea: “”. Il progetto è entrato da qualche giorno nel diciottesimo anno d’età ed è tempo di bilanci, non nell’accezione che tanto piace – e anche giustamente – di solito a De Laurentiis. Cosa farà da grande questo Napoli? Sicuramente si tratta di uno dei club italiani che ha investito di più in cartellini nel recente passato, con Lozano ed Osimhen su tutti. Ma questo, purtroppo, non basta a sciogliere la nebbia che si scorge dal finestrino in questo viaggio arrivato a un punto cruciale. Due anni senza Champions hanno di fatto ridimensionato le prospettive: per troppo tempo il Napoli aveva goduto di un beneficio più unico che raro nella storia del calcio ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ok, Lorenzo è andato.Ok, è un altro campionato compromesso tra infortuni e Covid.Ma è anche il caso di guardare un po’ oltre, a ciò che resta, a ciò che sarà. Una domanda nasce spontanea: “”. Il progetto è entrato da qualche giorno nel diciottesimo anno d’età ed è tempo di bilanci, non nell’accezione che tanto piace – e anche giustamente – di solito a De Laurentiis. Cosa farà da grande questo? Sicuramente si tratta di uno dei club italiani che ha investito di più in cartellini nel recente passato, con Lozano ed Osimhen su tutti. Ma questo, purtroppo, non basta a sciogliere la nebbia che si scorge dal finestrino in questo viaggio arrivato a un punto cruciale. Due anni senza Champions hanno di fatto ridimensionato le prospettive: per troppo tempo ilaveva goduto di un beneficio più unico che raro nella storia del calcio ...

